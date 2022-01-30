Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"

Заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о подготовке новых санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Официальные лица Великобритании наряду с представителями Соединённых Штатов постоянно делают заявления об угрозе некоего "российского вторжения на Украину". Правда, на этой неделе британское издание The Times сообщило, что в Вашингтоне сомневаются в способности Великобритании ввести серьёзные санкции против России, поскольку Лондон заинтересован в сохранении финансовых потоков, которые обеспечивают британцам крупные российские предприниматели.

В Лондоне, судя по всему, решили доказать, что это не так. Лиз Трасс, говоря о санкциях, заявила, что власти не исключают меры против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне.

Это заявление и прокомментировала Тина Канделаки: "Как же британцы нам помогают. Спасибо вам, дорогие партнёры".

"Выпирайте всех олигархов, конфискуйте всю недвижимость у жён, любовниц, детей. Верните наших на Родину. Ни в одной приличной стране мира элита не сидит на двух стульях. Давно пора один стул вынуть из-под толстой ж…ы российских денег, выведенных за рубеж", — написала она в своём telegram-канале.

Впрочем, стоит отметить, что британские власти за последние годы неоднократно грозились ввести ограничения против крупных российских бизнесменов. И вроде как и нынешний премьер-министр Борис Джонсон является сторонником таких действий. Вот только примеров на практике до сих пор не было. Интересно было бы знать, почему.