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Автор Светлана Нерадовская

Жители Подмосковья возмущены огромными очередями в поликлиниках

Общество

С начала новой недели, с 24 января, жители Подмосковья вынуждены посещать поликлиники по новым правилам.

Жители Подмосковья возмущены огромными очередями в поликлиниках

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", с одной стороны, власти попытались замедлить распространение коронавируса, разделив больных и более или менее здоровых пациентов, увеличив время приёма врачами-терапевтами с 8 утра до 20 часов вечера, и уменьшив время приёма узкими специалистами.

Но с другой стороны, введение новых правил вызвало обратный эффект, и в поликлиниках с утра выросли огромные очереди. Люди, пытаясь попасть к врачу, толпятся в коридорах медучреждений и даже на улице перед ними. Ожидающие своей очереди граждане сидят тесно друг рядом с другом, потому что возможности соблюсти социальную дистанцию в таких условиях нет. Многие сидят в очереди со спущенными масками, а в таких условиях легко заразиться хоть коронавирусом, хоть ОРВИ, даже если человек до похода в поликлинику был здоров.

Граждане жалуются на новые правила и огромные очереди в подмосковных поликлиниках в соцсетях.

"Сижу в ОГРОМНОЙ очереди в городской взрослой поликлинике N 1 г. Красногорска. Принимают только два врача!!!! В период пандемии!!! В одной очереди и люди с признаками заболевания, и люди, которым просто нужно закрыть больничный. У входа 1 люди стоят уже на улице!!!! ЗИМОЙ! ЗАБОЛЕВШИЕ ЛЮДИ! НА УЛИЦЕ!!!!!! Многие стоят и уходят домой, потому что ожидание врача в таких условиях скорее приведёт к тяжёлым последствиям, чем самолечение", — описала ситуацию участница сообщества "Типичный Красногорск" ВКонтакте.

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Изменения в работе городской поликлиники
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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