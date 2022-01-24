Володин предложил решать проблему бродячих собак в России

После очередной трагедии с собаками в Забайкалье, где стая насмерть загрызла семилетнюю девочку, председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале пост с соболезнованиями семье и близким ребёнка.

Политик также признал, что проблема нападения бездомных животных на людей существует, и её надо решать. По его мнению, дети не должны становится жертвами бездействия взрослых, но сводить счёты с животными и уничтожать их — тоже не выход из ситуации.

Спикер российского парламента заметил, что именно из-за безответственности людей на улицах российских городов появляются бездомные собаки, выброшенные хозяевами. При этом представители местных властей не считают приоритетной для себя данную проблему.

Политик предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными на местах и разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных.

Под этим постом подписчики оставили более 8 тыс. комментариев с момента опубликования. Реакция россиян была очень бурной. Многие высказывали свои предложения по поводу давно назревшей проблемы. Нашлись, конечно, и защитники животных, и сторонники радикальных мер. А кто-то предложил перенять опыт других стран в этом вопросе.

"Берите опыт Турции, там все животные с бирками и в базе, со всеми прививками", — написал Nikita Kora. "Не согласен с такой позицией. Даже если все перестанут бросать животных на улицы, уже имеющиеся собаки размножаются сами в геометрической прогрессии. Они сбиваются в стаи и представляют опасность для человека. С ними нужно разобраться", — добавил Николай. "Законопроект о маркировании/чипировании всех животных РФ только не надо протаскивать из-за таких вот случаев! А ответственность чиновников — это очень хорошо! Во всех направлениях их деятельности. Отстреливать — это ужасно, это не выход. Жестокость к животным всегда открывает путь жестокости к людям", — высказала мнение Ольга Мартьянова. "Давно пора что-то делать, в Балаково вообще приютов нет! Есть те, кто занимается и временно пристраивает, но кормить надо, содержать, стерилизовать", — написала Oreshka Екатерина. "Пожалуйста, введите штрафы за самовыгул, 2 года просим уже. Понятно, что безнадзорные — беда, с которой нужно что-то делать, но с хозяйскими — то можно и нужно!!! И обязательно поводки и намордники на прогулке, до площадки для выгула", — Ксения Рыбаченко. "Да эти группировки собак надоели уже. После 20 часов не выйти на улицу. Собираются, лают, ищут еду", — добавил Михаил. "Закон нужен для хозяев этих бездомных животных. И посерьëзней. А то наберут, а потом выкидывают", — заметила Оксана. "Я считаю, бездомных собак надо отстреливать", — Яна Долинина. "Во всём мире бродячих собак уничтожают (или уничтожили, как в большинстве стран ЕС), как, например, крыс. В странах типа РФ вокруг бродячих кабыздохов водят хороводы", — Peter Lemenkov. "Я постоянно работаю с бездомными животными и сразу говорю — когда расследуется очередной укус, то в большинстве случаев — это хозяйская собака на самовыгуле или сбежавшая. Особенно у охотников агрессивные. Надо вводить ответственность владельцев и обязательное чипирование!!!", — написал Denis. "В Астрахани загрызли насмерть и наполовину съели пожилого мужчину. Ничего не изменилось. Собаки дороже людей. Совсем рехнулись", — возмутилась Pumma. "Вылавливайте бродячих собак и отправляйте в приюты. Бродячим стаям не место на улицах наших городов и населенных пунктов!" — заключил Евгений. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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