EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Володин предложил решать проблему бродячих собак в России

Общество

После очередной трагедии с собаками в Забайкалье, где стая насмерть загрызла семилетнюю девочку, председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Телеграм-канале пост с соболезнованиями семье и близким ребёнка.

Володин предложил решать проблему бродячих собак в России

Политик также признал, что проблема нападения бездомных животных на людей существует, и её надо решать. По его мнению, дети не должны становится жертвами бездействия взрослых, но сводить счёты с животными и уничтожать их — тоже не выход из ситуации.

Спикер российского парламента заметил, что именно из-за безответственности людей на улицах российских городов появляются бездомные собаки, выброшенные хозяевами. При этом представители местных властей не считают приоритетной для себя данную проблему.

Политик предложил ввести ответственность для чиновников за ситуацию с бездомными животными на местах и разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, частных приютов для животных.

Под этим постом подписчики оставили более 8 тыс. комментариев с момента опубликования. Реакция россиян была очень бурной. Многие высказывали свои предложения по поводу давно назревшей проблемы. Нашлись, конечно, и защитники животных, и сторонники радикальных мер. А кто-то предложил перенять опыт других стран в этом вопросе.

"Берите опыт Турции, там все животные с бирками и в базе, со всеми прививками", — написал Nikita Kora.

"Не согласен с такой позицией. Даже если все перестанут бросать животных на улицы, уже имеющиеся собаки размножаются сами в геометрической прогрессии. Они сбиваются в стаи и представляют опасность для человека. С ними нужно разобраться", — добавил Николай.

"Законопроект о маркировании/чипировании всех животных РФ только не надо протаскивать из-за таких вот случаев! А ответственность чиновников — это очень хорошо! Во всех направлениях их деятельности. Отстреливать — это ужасно, это не выход. Жестокость к животным всегда открывает путь жестокости к людям", — высказала мнение Ольга Мартьянова.

"Давно пора что-то делать, в Балаково вообще приютов нет! Есть те, кто занимается и временно пристраивает, но кормить надо, содержать, стерилизовать", — написала Oreshka Екатерина.

"Пожалуйста, введите штрафы за самовыгул, 2 года просим уже. Понятно, что безнадзорные — беда, с которой нужно что-то делать, но с хозяйскими — то можно и нужно!!! И обязательно поводки и намордники на прогулке, до площадки для выгула", — Ксения Рыбаченко.

"Да эти группировки собак надоели уже. После 20 часов не выйти на улицу. Собираются, лают, ищут еду", — добавил Михаил.

"Закон нужен для хозяев этих бездомных животных. И посерьëзней. А то наберут, а потом выкидывают", — заметила Оксана.

"Я считаю, бездомных собак надо отстреливать", — Яна Долинина.

"Во всём мире бродячих собак уничтожают (или уничтожили, как в большинстве стран ЕС), как, например, крыс. В странах типа РФ вокруг бродячих кабыздохов водят хороводы", — Peter Lemenkov.

"Я постоянно работаю с бездомными животными и сразу говорю — когда расследуется очередной укус, то в большинстве случаев — это хозяйская собака на самовыгуле или сбежавшая. Особенно у охотников агрессивные. Надо вводить ответственность владельцев и обязательное чипирование!!!", — написал Denis.

"В Астрахани загрызли насмерть и наполовину съели пожилого мужчину. Ничего не изменилось. Собаки дороже людей. Совсем рехнулись", — возмутилась Pumma.

"Вылавливайте бродячих собак и отправляйте в приюты. Бродячим стаям не место на улицах наших городов и населенных пунктов!" — заключил Евгений.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бродячие собаки загрызли девочку. Что делать с одичавшими на улицах псами в России?
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия госдума вячеслав володин
Новости
Шукшину забрали домой, чтоб оградить от "спасителя" - Алибасова-младшего
Володин предложил решать проблему бродячих собак в России
Порошенко: "Вместо борьбы с Путиным Зеленский борется со мной"
Истерия, раздуваемая вокруг Украины, напугала далёкую от неё Скандинавию
Японцев на Украине призвали принять меры для обеспечения своей безопасности
Певица Хлебникова, пострадавшая при пожаре, впервые рассказала о состоянии лица
Отоларинголог Зайцев рассказал о лечении ангины мороженым: "Фифти-фифти"
США рекомендуют своим дипломатам в Киеве отправить семьи домой
Кличко: Германия предала Украину, отказавшись поставлять оружие на фоне "угроз"
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Последние материалы
США рекомендуют своим дипломатам в Киеве отправить семьи домой
Кличко: Германия предала Украину, отказавшись поставлять оружие на фоне "угроз"
Сосновский: Главное в речи вице-адмирала Шенбаха — не Путин и не Крым
Нефть марки Brent продолжает дорожать из-за высокого спроса
Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Россию
Наташа Королёва о запрете на въезд в Литву: "Испанский стыд!"
Британский профессор Спектор назвал симптомы "омикрона" у вакцинированных
ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России
Иммунолог Жемчугов: пандемия коронавируса закончится в этом году
Кадыров назвал покинувшего РФ экс-судью Янгулбаева "воплощением предательства"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха

Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.

Сосновский задал один вопрос про бундесвер и отставку вице-адмирала Шенбаха
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
Захарова: Запад готовит ряд масштабных информационных манипуляций и провокаций
Мир. Новости мира
В Германии раскрыли новые данные о смертности после вакцинации
Здоровье
Врач из США Полинг рассказала, как выявить омикрон-штамм COVID-19 без тестов
Любовь Степушова Почему Мураев выбран англосаксами в качестве ставленника Путина Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему СССР в 1920-е годы не стал присоединять Афганистан? Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме Зеленскому посоветовали "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Политика. Новости и аналитика
Пивоваров назвал главную цену, которую Назарбаев заплатил за своё спокойствие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников