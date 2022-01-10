В США с бездомными животными работают "особые" отделы

Периодически в социальных сетях появляются призывы о помощи животным, по тем или иным причинам оказавшимся на улице. Неравнодушные граждане либо пытаются пристроить их в "добрые руки", либо собирают средства на еду и лечение у ветеринаров. Но это лишь верхушка айсберга.

К сожалению, бездомных животных сегодня слишком много, а официальные органы уделяют проблеме слишком мало внимания.

Интерес к бесхозным собакам или кошкам со стороны властей чаще всего возникает, когда они начинают представлять угрозу общественной безопасности. Например, стаи бродячих собак набрасываются на прохожих. Контакты с такими животными чреваты инфекциями, в том числе и бешенством, а также серьёзными травмами. Если животное погибает и остаётся на улице, оно превращается в рассадник антисанитарии.

Ну и, конечно, как ни банально это звучит, не стоит забывать о том, что животные — это наши меньшие братья. Те же кошки и собаки приносят людям и огромную пользу, начиная с уничтожения вредителей и заканчивая помощью в борьбе со стрессом, что весьма актуально в период пандемии. Поэтому они имеют право на нашу заботу и внимание.

Как решают проблему с бездомными животными в США

"Особые" отделы

Моя знакомая Любовь М. живёт в небольшом городке в США. Она рассказывает, что в таких населённых пунктах бесхозными животными занимаются как городской муниципалитет, так и частные некоммерческие организации. Например, если вы увидели на улице кошку или собаку, которые бегают без присмотра, то рекомендуется позвонить в полицию, вернее, в её специальное подразделение под названием Animal Welfare Division of the Police Department (Отдел полиции по благополучию животных). Сотрудники этого отдела обязаны незамедлительно реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с животными в пределах города.

Офицеры отдела должны реагировать на следующие вещи:

беспокоящие соседей звуки, которые издают животные;

информацию об агрессивных, больных или раненых животных;

укус и нападение животного на человека.

Кроме того, они обязаны обеспечивать:

надлежащее обращение с кусающимися животными и их вакцинацию от бешенства;

запись потерянных и найденных животных и связь с их владельцами;

связь с группами спасения животных и координацию своих действий с местными группами охраны животных;

уборку мёртвых животных с проезжей части.

Также на них лежит ответственность за защиту животных от бесчеловечного обращения.

Чем занимаются волонтёры?

Изъятые на улице животные временно попадают на передержку в муниципальный отдел, находящийся в ведении полиции. Через двое суток, если за это время, к примеру, не отыскались владельцы, подопечных направляют в частные некоммерческие организации, работающие в партнёрстве с городским отделом по защите животных. Там их лечат, если это необходимо, и через интернет подыскивают им новых хозяев. Также подобные организации занимаются просвещением по вопросам безопасности содержания домашних животных и их здоровья.

Необходимо добавить, что, хотя муниципалитеты предоставляют таким организациям помещения, расходы на ремонт и содержание здания те несут самостоятельно. Источники финансирования — гранты и пожертвования. Также существует символическая плата за "усыновление" животного, частично покрывающая

его содержание в приюте,

лечение,

вакцинацию,

стерилизацию

и чипирование.

Кстати, помощь волонтёрским организациям, занимающимся контролем и защитой бездомных животных, засчитывается как общественная работа в рамках прохождения некоторых образовательных курсов для школьников. До 16 лет дети и подростки могут работать в приютах для животных вместе с родителями, а после 16 лет — уже самостоятельно.

А как бездомными животными занимаются в России

Можно ли создать аналогичную систему в России? Конечно, у нас ведётся волонтёрская деятельность и существуют муниципальные программы контроля за бродячими животными. Но при этом имеющихся ресурсов явно недостаточно для масштабного решения проблемы.

Так, полиция будет заниматься бездомными животными только в совсем уж "вопиющих" случаях. Организации по защите животных есть далеко не в каждом городе. И нередко они существуют только на пожертвования добровольцев. К тому же, известно немало эпизодов, когда содержатели приютов для животных львиную долю доходов, полученных на их содержание, забирают себе, а их подопечные находятся в ужасных условиях и погибают.

Можно, разумеется, возразить, что, мол, не до животных сейчас. Сначала надо решить проблемы людей, ведь многие россияне не могут обеспечить себе достойную жизнь, включая хорошее питание, высококачественную медицину и образование, из-за низких зарплат и пенсий. Но ведь и животные — часть нашей повседневной жизни, а окружающая среда влияет на нас гораздо больше, чем мы можем это себе представить. Так почему бы уже сегодня не попытаться сделать хотя бы то, что в наших силах?

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