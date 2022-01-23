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Автор Валентина Севрюгина

Папа Римский предложил помолиться за мир на Украине

Общество

Папа Римский Франциск предложил верующим провести День молитвы за мир на фоне происходящего вокруг Украины. Об этом он сказал во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, сообщает ТАСС.

Папа Римский предложил помолиться за мир на Украине

Папа Римский поделился, что с большой обеспокоенностью следит за ростом напряжённости, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента.

"Призываю всех людей доброй воли молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и политическая инициатива служили больше человеческому братству, а не личным интересам, — сказал понтифик.

Уточняется, что День молитвы за мир предлагается провести 26 января.

Ранее появилась информация, что папа Римский Франциск может приехать в Россию на встречу с патриархом Кириллом. По его словам, поездка может состояться в ближайшем будущем.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы украина папа римский
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