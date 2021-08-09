В понедельник недалеко от Милана работники почты обнаружили подозрительный конверт. В нем лежали пули.
Приложенное к ним письмо было адресовано самой главе Католической церкви Папе Римскому Франциску. Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, конверт пришел из Франции.
На данный момент информация об этом послании передана в полицию и уже началась соответствующая проверка.
В записке приложенной к пулям говорилось о финансовых комбинациях Ватикана. Видимо кто-то из французских католиков заподозрил Папу в коррупции.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.