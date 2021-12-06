Папа Римский может приехать в Россию на встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск может приехать в Россию на встречу с патриархом Кириллом. По его словам, поездка может состояться в ближайшем будущем.

Как сообщает ТАСС, Папа Римский сообщил об этом на пресс-конференции после возвращения из поездки в Грецию и на Кипр.

"Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу.", — сказал Франциск.

Предыдущая встреча предстоятелей состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Тогда подписали декларацию из 30 пунктов.

Ежегодно Русская православная церковь и Римско-католическая отмечают годовщину встречи Папы и патриарха совместными конференциями, встречами представителей и дискуссиями.

В 2019 году Папу Римского в гости пригласила российская оперная певица Светлана Касьян. В Московском патриархате назвали слова Франциска о том, что он с удовольствием приехал бы в Россию, "словами любезности".

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