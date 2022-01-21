Депутат Митрохин: "узурпатора власти" Ленина нужно перезахоронить из стен Кремля

Вождя мирового пролетариата Владимира Ленина необходимо перезахоронить рядом с родственниками, заявил депутат Мосгордумы, член федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Как подчеркнул парламентарий, тело Ленина давно пора убрать "с почётного места" из стен Кремля.

"Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены. Человек сделал много зла для нашей родины. Из-за него мы и сейчас являемся отсталой страной, он же является символом узурпации власти", — пояснил депутат в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Митрохин подчеркнул, что, по его мнению, именно Ленин "за немецкие деньги осуществлял государственный переворот".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что вопрос кладбища в стенах Кремля вызвал горячую дискуссию среди политиков и общества. Так, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать тело Ленина из Мавзолея и перенести захоронения у Кремлёвской стены с могилами Иосифа Сталина. В СПЧ же отреагировали критикой на предложение и заявили, что "это вопрос не одного дня".

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