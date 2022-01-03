В Госдуме предложили убрать "кладбище" лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что с Красной площади необходимо убрать захоронение видных деятелей СССР, а также вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея.

По его словам, мемориальное кладбище следует перенести на другое место. Он напомнил, что на Красной площади развёрнуты торговые ряды, каток, сюда приезжают жители разных регионов РФ.

"Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений", — цитирует Чернышова РИА Новости.

Парламентарий также добавил, что Ленин никогда не хотел, чтобы его "выставляли как мумию" в центре российской столицы.

Вице-спикер Госдумы убеждён: Сталину и Ленину теперь нужно "найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами".

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