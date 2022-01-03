В СПЧ отреагировали на призыв убрать кладбище с Красной площади

В Совете при президенте РФ признают, что пришло время вынести тело Ленина из Мавзолея и убрать мемориальное кладбище у Кремлевской стены, однако это может вызвать волнения и беспорядки в стране.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод выразил свою точку зрения на вопрос, который неизменно вызывает острые дискуссии в обществе.

"Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня", — цитирует слова Брода РИА "Новости".

Представитель СПЧ рекомендует подходить к решению данного вопроса вдумчиво. Он не исключает, что немалая часть россиян в штыки воспримет данные преобразования. Недовольны, по его мнению, будут те люди, взгляды которых сформировались в период СССР. Брод отметил, что потрясения стране не нужны.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал убрать тело Ленина из Мавзолея и перенести захоронения у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР в другое место.

Чернышов убеждён, что на Красной площади не должно находиться кладбище.

"Не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов", — выразил свою точку зрения парламентарий.

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