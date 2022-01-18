Детский омбудсмен заверила, что детей не будут вакцинировать принудительно

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова прокомментировала многочисленные обращения родителей, которые переживают за то, что их детей заставят проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

По словам Львовой-Беловой, к ней в аппарат поступает много таких вопросов. Однако она заверяет, что никакая принудительная вакцинация не планируется.

"Это всё будет только с согласия законных представителей ребенка", — заявила детский омбудсмен.

Ранее главный врач московской детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина сообщила, что детям, которые переболели коронавирусом, прививки можно делать только через одну-две недели после выздоровления. Она напомнила, что чаще всего у детей коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме, поэтому нужно следовать тем же правилам, что и при ОРВИ.

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