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Автор Екатерина Широкова

Адвокат рассказала, за хранение каких вещей на балконе могут наказать рублём

Общество

С 1 марта 2022 года вступает в силу приказ Министерства строительства "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями". По словам адвоката Елены Кудерко, изменения коснутся не только конструкции самого балкона, но и его содержания.

Адвокат рассказала, за хранение каких вещей на балконе могут наказать рублём

Так, согласно нормативам противопожарной безопасности россиян смогут оштрафовать за хранение "хлама" на балконе.

"Пожарные нормативы запрещают хранить на балконе горюче-смазочные, взрывоопасные, иные легковоспламеняющиеся вещества, как потенциальные источника самовозгорания. Также запрещается хранить на балконах тяжеловесную мебель, бытовую технику, устанавливать без крепления к стене фасада здания (т.е. на пол) кондиционеры", — пояснила юрист в беседе с "Праймом".

Ранее Pravda. Ru писала об изменениях правил содержания балконов. Согласно новому приказу Минстроя, собственник квартиры будет отвечать за общую стилистику площадки, кроме того, без разрешения не сможет без согласования стеклить или как-то менять конструкцию.

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Огород на подоконнике. Цветы на балконе
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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