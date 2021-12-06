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Новые правила в законе про балконы не коснутся собственников жилья

Общество

Министерство строительства России разъяснило новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. В документе идёт речь "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями".

Новые правила в законе про балконы не коснутся собственников жилья

Ключевое отличие от действующих требований то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридического лица — собственника помещения.

В ведомстве отмечают, что замечания о поддержании квартиры в надлежащем состоянии были введены в России еще в 2006 году. Штраф за перепланировку был введён ещё тогда.

Сейчас по жилищному и гражданскому кодексам, правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, к общему имуществу относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, двери и окна относятся к личному имуществу. Собственник содержит их самостоятельно.

Житель может менять окна и двери на балконе, если они не подходят по техническим требованиям. Также можно утеплять лоджии разрешенными материалами.

Но собственник жилья не имеет права нарушать требования к внешнему виду здания. Законы действуют в каждом регионе свои. И жилец обязан ознакомиться с указами перед тем, как менять остекление. Санкции за их нарушение также устанавливаются на местном и региональном уровнях.

В Минстрое подчеркивают, что штрафы за остеклённые балконы существовали и раньше.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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