Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона

С 1 марта 2022 года жителей РФ начнут штрафовать за остекление и отделку балконов. Об этом заявил председатель Жилищного союза Москвы, юрист Константин Крохин.

По его словам, весной следующего года в законную силу должна вступить новая редакция правил пользования жилыми помещениями, разработанная Минстроем России. Как отметил эксперт, собственникам придётся либо убрать самовольно установленные конструкции, либо выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

При этом предварительно к хозяевам квартиры будут приходить специалисты жилищной инспекции и выдавать предписания.

"Если предписание собственники не выполнят, тогда уже существует административное наказание", — подчеркнул Крохин в интервью Business FM.

Остеклить балконы и лоджии разрешат лишь в том случае, если этот шаг пропустил застройщик.

Эксперт также добавил, что дополнительные штрафы ожидают россиян за отделку с помощью сайдинга и некоторых других видов пластика.

"Тех, кто успел видоизменить свою территорию до выхода изменений в правилах, наказывать не будут, но вернуть балкону прежний вид потребуется", — заключил юрист.

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