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Эксперт Широков поддержал штрафы за остекление и отделку балконов

Недвижимость

Председатель Комитета ТТП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков прокомментировал в интервью Pravda.Ru заявление председателя Жилищного союза Москвы Константина Крохина о штрафах за остекление и отделку балконов.

Эксперт Широков поддержал штрафы за остекление и отделку балконов

"Я на сегодняшний день до конца не вижу эту юридическую конструкцию. Потому что у нас квартира находится в частной собственности. Хотя балкон — это элемент фасада, балкон — это и элемент общедолевого имущества. Изменения какие-либо общедолевого имущества должны идти через некое разрешение, которое зафиксировано в Жилищном кодексе Российской Федерации", — сказал специалист.

По словам Широкова, "шанхайскую обстройку" балконов можно заметить не только в Москве, но и в регионах. Особенно такая проблема характерна для маленьких городов, отметил эксперт. Также он рассказал, что при новом строительстве балконы сразу застеклены и образуют единый фасад.

"Какое-то новое пропихивание темы для того, чтобы наводить, наверное, внешний вид зданий в городах, чтобы они "Шанхаями" не были. Это первое. Во-вторых, ведь балконы, самодеятельно перестроенные, опасны для людей, которые проходят внизу. Мы не знаем, какая конструкция на вас может свалиться", — заключил Широков.

Ранее Крохин сообщал, что с первого марта следующего года россиян смогут штрафовать за остекление и отделку балконов. Отдельные санкции предусмотрели для людей, которые облицовывают лоджии сайдингом и другими видами пластика, заявил юрист. По его данным, собственники будут вынуждены снести конструкции или отдать пять тысяч рублей.

"Тех, кто успел видоизменить свою территорию до выхода изменений в правилах, наказывать не будут, но вернуть балкону прежний вид потребуется", — отметил Крохин.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин
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