Малькевич прокомментировал информацию о налоге на воду: "Весёлый фейк"

С начала 2022 года в социальных сетях распространяют информацию о том, что якобы депутаты призвали облагать налогами воду из дворовых колодцев, при этом признав её "полезным ископаемым". По словам руководителя рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александра Малькевича, это не более чем весёлый фейк.

"Такой самый весёлый фейк, достаточно популярный о том, что с нового года колодезная вода будет облагаться налогами, что там депутаты тайком приняли закон о том, что это полезное ископаемое", — пояснил Малькевич в беседе с РИА Новости.

Руководитель рабочей группы ОП РФ подчеркнул, что ничего общего с реальностью распространяемая информация не имеет. Как и "гуляющие" по TikTok посты о "продаже России".

"Видео из TikTok о продаже России по тайному плану Киссинджера, ну это вот для любителей теории заговоров. Оно так активно тоже распространялось, что все узнали тайные механизмы", — резюмировал Малькевич.

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