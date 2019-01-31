Что выбрать: скважину или колодец

Как только человек становится счастливым обладателем дачного участка с садом или огородом, тут же остро становится вопрос о снабжении участка водой. Соответственно, приходится выбирать между бурением скважины или рытьем колодца. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Что учесть при выборе скважины или колодца?

Придется принять во внимание несколько важных моментов.

Когда вы пройдете по соседским участкам, как правило, окажется, что у кого-то есть скважины, а кто-то предпочитает колодцы. Причем каждый из соседей приведет тысячу доводов в пользу своего варианта водоснабжения, но все в один голос заявят, что, не фильтруя, пьют только колодезную воду.

Что ни говори, но в любом случае легче и проще почистить именно колодец.

Колодец: вопросы при строительстве

Нужно иметь в виду, что при строительстве колодца можно попасть в плывун. Обязательно надо поинтересоваться у соседей,

сколько у них врытых колец в колодце на их участке.

В сухое лето уровень воды может сильно упасть или вода может совсем исчезнуть.

Ржавчина на трубах в скважине может сильно испортить качество воды, а работа насоса делает содержание песка в такой воде намного больше, чем в колодце.

Талая вода

или сточные воды

значительно проще проникают в колодец. Причем иногда такая вода не годится для питья, и дачникам на этот период приходится обходится привозной водой. Конечно, этого можно избежать, если хорошо герметизировать стыки колодезных колец.

Когда выбор в пользу скважины?

Многое зависит от глубины прохода грунтовой воды. Конечно, если глубина очень большая, то тут выбор очевиден в пользу скважины.

Как правило, колодезная вода по своему составу и мягкости несколько ближе к нормальной питьевой воде, нежели вода из скважины.

Скважина, пробуренная на песчаных породах, имеет свой ресурс и, несомненно, хуже по качеству.

Постройка колодца - дешевле, чем бурение скважины

Во всех отношениях постройка колодца — более дешевое предприятие, чем бурение скважины. Причем насосная система, подключенная к колодцу, дешевле насоса на скважине.

Колодец в отличие от скважины нельзя строить поблизости от сливного коллектора, как своего, так и соседского.

Водоснабжение из скважины полностью зависит от электроснабжения, колодец доступен всегда. Скважина должна эксплуатироваться постоянно, иначе она приходит в негодность. Поэтому для тех, кто приезжает только на сезон, скважина не подойдет.

Чтобы пробурить скважину на известняковом грунте, потребуется лицензия, а ее получение — дело довольно хлопотное. Время ее получения растягивается до полугода. С колодцами таких проблем нет.

Перед тем как принять окончательное решение, нужно хорошо все просчитать. Главное — сколько воды вам потребуется. Нужно учесть все нюансы, бани и огородный полив. Только после этого стоит решать, что именно вы хотите построить. Помните, что при расчетах следует увеличить предполагаемый расход на 20-30 процентов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.