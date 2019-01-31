EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Бухранский

Что выбрать: скважину или колодец

Садоводство » Ландшафт

Как только человек становится счастливым обладателем дачного участка с садом или огородом, тут же остро становится вопрос о снабжении участка водой. Соответственно, приходится выбирать между бурением скважины или рытьем колодца. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Что выбрать: скважину или колодец

Что учесть при выборе скважины или колодца?

Придется принять во внимание несколько важных моментов.

Когда вы пройдете по соседским участкам, как правило, окажется, что у кого-то есть скважины, а кто-то предпочитает колодцы. Причем каждый из соседей приведет тысячу доводов в пользу своего варианта водоснабжения, но все в один голос заявят, что, не фильтруя, пьют только колодезную воду.

Что ни говори, но в любом случае легче и проще почистить именно колодец.

Колодец: вопросы при строительстве

Нужно иметь в виду, что при строительстве колодца можно попасть в плывун. Обязательно надо поинтересоваться у соседей,

  • сколько у них врытых колец в колодце на их участке.

В сухое лето уровень воды может сильно упасть или вода может совсем исчезнуть.

Ржавчина на трубах в скважине может сильно испортить качество воды, а работа насоса делает содержание песка в такой воде намного больше, чем в колодце.

  • Талая вода
  • или сточные воды

значительно проще проникают в колодец. Причем иногда такая вода не годится для питья, и дачникам на этот период приходится обходится привозной водой. Конечно, этого можно избежать, если хорошо герметизировать стыки колодезных колец.

Когда выбор в пользу скважины?

Многое зависит от глубины прохода грунтовой воды. Конечно, если глубина очень большая, то тут выбор очевиден в пользу скважины.

Как правило, колодезная вода по своему составу и мягкости несколько ближе к нормальной питьевой воде, нежели вода из скважины.

Скважина, пробуренная на песчаных породах, имеет свой ресурс и, несомненно, хуже по качеству.

Постройка колодца - дешевле, чем бурение скважины

Во всех отношениях постройка колодца — более дешевое предприятие, чем бурение скважины. Причем насосная система, подключенная к колодцу, дешевле насоса на скважине.

Колодец в отличие от скважины нельзя строить поблизости от сливного коллектора, как своего, так и соседского.

Водоснабжение из скважины полностью зависит от электроснабжения, колодец доступен всегда. Скважина должна эксплуатироваться постоянно, иначе она приходит в негодность. Поэтому для тех, кто приезжает только на сезон, скважина не подойдет.

Чтобы пробурить скважину на известняковом грунте, потребуется лицензия, а ее получение — дело довольно хлопотное. Время ее получения растягивается до полугода. С колодцами таких проблем нет.

Перед тем как принять окончательное решение, нужно хорошо все просчитать. Главное — сколько воды вам потребуется. Нужно учесть все нюансы, бани и огородный полив. Только после этого стоит решать, что именно вы хотите построить. Помните, что при расчетах следует увеличить предполагаемый расход на 20-30 процентов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Что лучше колодец или скважина?
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача советы колодец скважина садоводство дачный участок садовый участок водообеспечение ландшафтный дизайн
Новости
Макрон отреагировал на произошедший в Дроме инцидент с пощёчиной
Собчак поиздевалась над выдвиженкой от "Единой России" Волковой из "Тату"
Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II
Отключения не будет: представитель SWIFT успокоил россиян
Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Молодая жена Петросяна рассказала о питании годовалого сына
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Сборная России не будет участвовать в Евро-2020, заявили на Украине
Последние материалы
Где хранить георгины зимой
Макрон отреагировал на произошедший в Дроме инцидент с пощёчиной
Сад мечты: модные растения для украшения
Горчица - зеленый спасатель огорода
Собчак поиздевалась над выдвиженкой от "Единой России" Волковой из "Тату"
Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на день рождения Елизаветы II
Отключения не будет: представитель SWIFT успокоил россиян
Дмитрий Борисов подтвердил, что заболел COVID-19
Доктор Комаровский перечислил самые безопасные места во время грозы
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова Усам Оздемиров Кому быть увядающей державой Усам Оздемиров
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников