Собянин: на выходных в Москве может резко вырасти заболеваемость COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в субботу количество выявленных случаев коронавируса может достичь семи тысяч.

По словам градоначальника, в столице омикрон-штамм начинает доминировать, что является сигналом к росту заболеваемости коронавирусом. В последние дни неуклонно растёт количество москвичей, заражённых COVID-19.

"Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом", — цитирует Собянина РИА Новости.

Он не исключил, что на следующей неделе заболеваемости будет расти. Собянин выразил удовлетворение по поводу того, что не увеличивается количество тяжелых случаев заражение и госпитализаций. Градоначальник призвал людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями беречь себя, меньше контактировать с окружающими, носить маски и соблюдать санитарные нормы.

Ранее руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина помогла ему легко перенести заражение омикрон-штаммом коронавируса. Он отметил, что пациенты, привитые "Спутником V", с большей вероятностью переболеют "омикроном" без последующих осложнений.

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