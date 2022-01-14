Инфекционист Поздняков: в России начался новый всплеск заболеваемости

В России возможно ухудшение эпидемиологической обстановки, в том числе и на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По словам врача, тем, кто не поставил прививку от COVID-19, необходимо сделать это в ближайшее время, до пика новой волны коронавируса.

"Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет", — рассказал Поздняков в беседе с РИА Новости.

Врач подчеркнул, что привитые люди легче переносят последствия вируса, а "омикрон" проходит как обычное респираторное заболевание. А значит, дополнительных ограничений вводить нет необходимости. Однако из-за заразности нового штамма может увеличиться общее число тяжёлых случаев.

"Допустим, на 10 тысяч заболевших раньше приходилась 1 тысяча тяжёлых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится эта же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем 1 миллион заболевших, то количество тяжёлых случаев растёт до 10 тысяч, а если 10 миллионов, то получится 100 тысяч соответственно", — пояснил инфекционист.

При этом врач отметил, что о высокой летальности из-за "омикрона" говорить не приходится. Несмотря на большое количество заболевших в Европе и США, больницы работают в штатном режиме, а люди переносят штамм легче.

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