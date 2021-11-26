EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мужчина выбросил щенка с 14 этажа на глазах у детей в Подмосковье
Войны не будет: секретарь СНБО Украины заявил об отсуствии угрозы со стороны РФ
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте: QR-код отменили
Жена погибшего в "Листвяжной" рассказала о пожаре до трагедии: "Метан был везде"
Поисковые работы на шахте "Листвяжной" предполагают возобновить через три дня
Лотерейный билет на сдачу в магазине принёс россиянке 60 миллионов рублей
Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию
В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет

В ВОЗ заявили о прохождении РФ пика заболеваемости COVID-19

Здоровье

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно считать пройденным, полагает директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В ВОЗ заявили о прохождении РФ пика заболеваемости COVID-19

Он назвал РФ в числе стран, миновавших пик заражений COVID-19.

"В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Вместе с тем Клюге отметил, что сокращение числа заражений в стране в настоящее время "не обещает успеха в будущем".

В связи с этим представитель ВОЗ призвал россиян придерживаться введённых властями страны антиковидных мер, подчеркнув, что они работают.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил о выходе РФ на плато четвёртой волны COVID-19.

Медик объяснил снижение темпов заболеваемости коронавирусом в стране тем, что многие россияне получили иммунитет к нему ещё в предыдущую волну.

"Оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших", — сказал Поздняков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Лукашенко: Белоруссия — балкон, мешающий США влезть в Россию
В Красноярском крае педагог заставила ребёнка ходить по школе босиком
В Госдуме предложили добавлять по миллиону за каждого ребёнка в налоговый вычет
Фонд "Общественное мнение": четверть россиян не пользуется интернетом
Эксперт Банка России: хороший антивирус защитит вас от 90% фишинговых программ
Замах на традиции: в Южной Корее хотят запретить есть мясо собак
Тела трёх погибших в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность
Девушка из Британии подала иск в суд на врача, "который позволил ей родиться"
В ЕП переживают, что поляки "спустят" деньги ЕС на стену у границ с Белоруссией
Нутрициолог назвала дешёвый продукт для улучшения пищеварения
Популярное
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных

Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.

В Британии вакцинированные от COVID умирают в два раза чаще невакцинированных
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Эврика! - Наука
Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию
Мир. Новости мира
Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась против принудительной вакцинации
Ирина Шлионская Сорвать джекпот по подсказке свыше: как им это удалось Ирина Шлионская Любовь Степушова Катастрофа для США: в Никарагуа построят китайско-российский канал Любовь Степушова Василий Амирджанов Открытое письмо врачей вызвало дискуссию о вакцинации Василий Амирджанов
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, повышающий уровень "плохого" холестерина
Мир. Новости мира
Президент Польши: провокации на границе могут привести к открытию огня
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал "спрятать призрак коммунизма" туда же, где лось Рашкина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников