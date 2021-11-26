В ВОЗ заявили о прохождении РФ пика заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно считать пройденным, полагает директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он назвал РФ в числе стран, миновавших пик заражений COVID-19.

"В восточной части я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию, в этих странах, судя по всему, пик пройден", — цитирует представителя ВОЗ РИА Новости.

Вместе с тем Клюге отметил, что сокращение числа заражений в стране в настоящее время "не обещает успеха в будущем".

В связи с этим представитель ВОЗ призвал россиян придерживаться введённых властями страны антиковидных мер, подчеркнув, что они работают.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил о выходе РФ на плато четвёртой волны COVID-19.

Медик объяснил снижение темпов заболеваемости коронавирусом в стране тем, что многие россияне получили иммунитет к нему ещё в предыдущую волну.

"Оставшиеся незаболевшие "растворились" среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших", — сказал Поздняков.

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