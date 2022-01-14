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Автор Юлия Миленина

Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"

Здоровье

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенёс заражение омикрон-штаммом коронавируса благодаря вакцине.

Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"

По его словам, пациенты, которые привились "Спутником V", с большей вероятностью переболеют "омикроном" без последующих осложнений, передаёт РИА Новости.

При этом во многих случаях они могут не заметить заболевание. Так, Гинцбург поделился, что сам неожиданно узнал о перенесённом "омикроне".

"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки за границу, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — отметил специалист.

Он пояснил, что даже не почувствовал заражение омикрон-штаммом. Глава центра им. Гамалеи убеждён: вакцинация с помощью "Спутника V" эффективно защищает от новой разновидности коронавируса.

"Омикрон" впервые выявили в конце ноября 2021 года в ЮАР. Этот вариант передаётся от человека к человеку гораздо быстрее, чем "дельта".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 спутник v коронавирус александр гинцбург
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