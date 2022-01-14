Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"

Руководитель центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенёс заражение омикрон-штаммом коронавируса благодаря вакцине.

По его словам, пациенты, которые привились "Спутником V", с большей вероятностью переболеют "омикроном" без последующих осложнений, передаёт РИА Новости.

При этом во многих случаях они могут не заметить заболевание. Так, Гинцбург поделился, что сам неожиданно узнал о перенесённом "омикроне".

"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки за границу, я бы и не узнал, что был им инфицирован", — отметил специалист.

Он пояснил, что даже не почувствовал заражение омикрон-штаммом. Глава центра им. Гамалеи убеждён: вакцинация с помощью "Спутника V" эффективно защищает от новой разновидности коронавируса.

"Омикрон" впервые выявили в конце ноября 2021 года в ЮАР. Этот вариант передаётся от человека к человеку гораздо быстрее, чем "дельта".

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