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Автор Елена Былкина

Садальский о заявлениях Голиковой по QR-кодам: "Спасибо казахам"

Общество

Станислав Садальский считает, что нужно сказать спасибо казахам за то, что в России временно передумали принимать закон о QR-кодах.

Садальский о заявлениях Голиковой по QR-кодам: "Спасибо казахам"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" связал решение повременить с введением QR-кодов с беспорядками в Казахстане.

"Спасибо казахам! Голикова: Принятие закона о QR-кодах откладывается на неопределенный срок. Насмотрелись на Казахстан…, обязательная вакцинация с кодами покруче, чем цена на газ народ обрадует. Осталось узнать, на основании чего ввели эти коды некоторые регионы до принятия законопроекта!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Instagram-аккаунте.

При этом Садальский опубликовал просьбу министра здравоохранения РФ Татьяны Голиковой воздержаться от употребления алкоголя перед прививкой. Не пить рекомендуется 42 дня.

Подписчики активно комментировали больную для всех тему.

"А чего удивляться регионам? Кто-то хотел в лидеры прорваться, выслужиться";

"Всем здравомыслящим людям понятно для чего коды, а главы регионов стараются показать свою сверхлояльность и бегут впереди паровоза";

"Казахстан на цены на газ отреагировал, а мы на пенсионный возраст, на газ и оптимизацию здравоохранения чихали. А, прививка? Всего лишь прививка", — писали под постом Садальского фолловеры.

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Госдума приняла в первом чтении закон о введении QR-кодов
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы татьяна голикова станислав садальский
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