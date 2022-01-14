В правительстве РФ отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Кабмин отложил рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она объяснила такое решение тем, что в стране сложилась неопределённая обстановка по COVID-19, передаёт РИА Новости.

"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределённости развития эпидситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", — сказала Голикова.

При этом в пятницу, 14 января, в проект собираются внести ряд поправок по выдаче сертификатов вакцинации и использованию ПЦР-тестов в общественных местах.

В "Единой России" добавили, что ранее законопроект разрабатывали в условиях распространения "дельты", а теперь его необходимо адаптировать под новые условия, связанные с проникновением омикрон-штамма в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после праздников ожидаются новые вспышки COVID-19.

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