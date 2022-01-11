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Автор Елена Былкина

Блёданс обрушилась на дочь Турецкого из-за аборта: "Выбросить в мусорное ведро"

Общество

Эвелина Блёданс в негодовании от того, что дочь музыканта Михаила Турецкого выдаёт за подвиг избавление от ребёнка с синдромом Дауна.

Эвелина Блёданс с сыном Семёном
Эвелина Блёданс с сыном Семёном

Телеведущая совершила эмоциональную атаку на страничку Натальи Турецкой, которая рассказала, что сделала аборт, узнав, что её ребёнок может родиться с лишней хромосомой. После таких яростных нападок женщина, сделавшая откровенное признание, закрыла свой аккаунт в социальной сети.

Блёданс отметила, что Наталья не герой и не молодец.

"Она пошагово показывет, как три года она ждала беременности и тут такое. И ведь даже мысли у неё я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро", — написала Эвелина в своём Instagram-аккаунте.

Звезда ТВ уверена, что женщина не заслуживает жалости.

"За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сториз пытаетесь убедить свою аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!" — выразила свою точку зрения телеведущая.

Свою отповедь Блёданс опубликовала под видео с сыном Семёном. На кадрах знаменитость обнимает своего особенного мальчика. Семён нежно прижимается к маме и лучезарно улыбается на камеру.

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Дочь Михаила Турецкого вышла замуж
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы эвелина блёданс
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