Блёданс о нападении на особенного ребёнка: "Меня трясёт"

Эвелина Блёданс не может сдержать эмоций, высказываясь о страшном инциденте, произошедшем в Краснодарском крае. Там подростки напали на второклассника, страдающего задержкой развития, и жестоко над ним издевались, снимая всё происходящее на видео.

Эвелина Блёданс, которая сама воспитывает ребёнка с особенностями развития, никогда не проходит мимо случаев, когда обижают особенных детей.

В этот раз телеведущая просто возмущена происшедшим. Первый пост звезды Instagram удалил из-за жёстких формулировок. Эвелина постаралась изложить жуткую историю более корректно.

"В станице Варениковской Краснодарского края произошла чудовищная история. 28 октября стало известно, что шестеро 14-летних подростков с особой жестокостью издевались над второклассником с особенностями развития… Всё происходящее снимали на телефон и выкладывали в сеть", — пишет звезда ТВ в своём микроблоге

Блёданс отмечает, что Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело. При этом родители подозреваемых и школа, где все это произошло, пытаются "замять конфликт".

"Меня трясёт, я рыдаю и плачу уже целые сутки. А что происходило с родителями, которые увидели в интернете своих детей, которых мучают?!" — задаётся вопросом Эвелина.

Знаменитость ратует за то, чтобы виновным преступление не сошло с рук.

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