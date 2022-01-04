В Роспотребнадзоре прокомментировали новый штамм из Марселя

В пресс-службе Роспотребнадзора дали комментарий относительно появления нового штамма коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что образец данного варианта был загружен в международную базу данных ещё в ноябре 2021 года. За два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также США и Индии), в декабре — только единичные случаи.

"Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", — сказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты добавили, что этот новый вариант отличается большим количеством изменений в геноме, однако часть мутаций присуща и другим значимым штаммам — "омикрону" и "дельте".

Ранее во Франции заговорили о новой напасти: в Марселе обнаружили новый вариант COVID-19. В исследовании эксперты говорят, что они идентифицировали "46 мутаций" в новом варианте. Сейчас французские учёные пытаются выяснить степень заразности нового штамма.

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