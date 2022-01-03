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Автор Елена Былкина

Волонтёр онкоцентра обрушилась на "Модный приговор": не собирались извиняться

Общество

Волонтёр онкологического центра Виктория Бирюкова убеждена, что в ТВ-шоу и не собирались оправдываться за пустые коробки в качестве подарков больным детям.

Волонтёр онкоцентра обрушилась на "Модный приговор": не собирались извиняться

Волонтёра московского онкоцентра имени Блохина Викторию Бирюкову не устроила официальная реакция представителей "Модного приговора", которые откликнулись на претензии только на четвертый день после скандальной истории.

Перед Новым годом съемочная группа программы выступила перед маленькими пациентами концертной программой. Детей одарили тремя мешками подарков и скворечником. Позже выяснилось что детям презентовали пустые коробки. В некоторых упаковках были скромные брелоки. Гости медучреждения ранее заявляли, что приготовили много подарков для детей онкоцентра от артистов.

Не оценила Виктория и такой подарок, как скворечник.

"Мамы детей нашли в коробках только пуговицы или броши — я не знаю, как это назвать — и, внимание, один скворечник. Куда его надо повесить онкобольным детям, которые не выходят на улицу, не подскажете? В какую из палат или на медицинский пост? Мне очень неприятно, что 31 декабря мы не готовимся к празднику, а занимаемся этими разборками. Но пройти молча мимо этого бездушного поступка в отношении болеющих детей мы не можем!" — цитирует слова волонтёра издание "Собседник".

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«Модный приговор» подарил больным детям пустые коробки(видео)
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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