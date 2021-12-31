В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям

Продюсер программы "Модный приговор" и гендиректор корпорации "Красный квадрат" Илья Кривицкий попросил прощения за инцидент с пустыми подарочными коробками для онкобольных детей. Они получат подарки 3 января.

По словам продюсера, произошло недоразумение. В ходе акции планировали поздравить 30 пациентов Центра имени Блохина, в то время как подарки ожидали 300 человек. Гендиректор компании отметил, что о числе никто не договаривался, однако из-за расстроенных детей в "Красном квадрате" решили направить подарки для всех пациентов.

"Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения", — заключил Кривицкий в беседе с "Подъёмом".

В центре заявили, что за ночь уже нашли для детей новогодние подарки. О пустых коробках от "Модного приговора" рассказала в социальных сетях одна из работниц центра.

"Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи. Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь", — заявила сотрудница в Instagram.