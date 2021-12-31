EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям

Общество

Продюсер программы "Модный приговор" и гендиректор корпорации "Красный квадрат" Илья Кривицкий попросил прощения за инцидент с пустыми подарочными коробками для онкобольных детей. Они получат подарки 3 января.

В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям

По словам продюсера, произошло недоразумение. В ходе акции планировали поздравить 30 пациентов Центра имени Блохина, в то время как подарки ожидали 300 человек. Гендиректор компании отметил, что о числе никто не договаривался, однако из-за расстроенных детей в "Красном квадрате" решили направить подарки для всех пациентов.

"Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения", — заключил Кривицкий в беседе с "Подъёмом".

В центре заявили, что за ночь уже нашли для детей новогодние подарки. О пустых коробках от "Модного приговора" рассказала в социальных сетях одна из работниц центра.

"Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи. Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь", — заявила сотрудница в Instagram.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы
Новости
Автоэксперт напомнил о "новогодних" рейдах ГИБДД
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Партия Зеленского "Слуга народа" опровергла данные о переименовании
В Косове сотрудника миссии ООН из РФ назвали персоной нон грата
Латвийский депутат назвала ситуацию с вакциной неразберихой
Детский омбудсмен России вступилась за семью девятилетней студентки МГУ
Reuters: в Кремле ожидают 50 тысяч случаев заболеваний COVID-19 за сутки
Эксперт: Эрдоган не нужен как посредник ни России, ни Украине
Последние материалы
В "Модном приговоре" извинились за пустые коробки в подарок онкобольным детям
Военный аналитик: США блефуют с Россией, потому что у них слабая карта
Партия Зеленского "Слуга народа" опровергла данные о переименовании
В Косове сотрудника миссии ООН из РФ назвали персоной нон грата
Латвийский депутат назвала ситуацию с вакциной неразберихой
Детский омбудсмен России вступилась за семью девятилетней студентки МГУ
Reuters: в Кремле ожидают 50 тысяч случаев заболеваний COVID-19 за сутки
Эксперт: Эрдоган не нужен как посредник ни России, ни Украине
Путин назвал цели на 2022 год и выразил соболезнования потерявшим близких
Президент повысил политический статус Деда Мороза
Популярное
Шоу-бизнес
Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в неприятную ситуацию. 25-летняя девушка "навела шухер" на борту самолёта Санкт-Петербург-Москва.

Заворотнюк спровоцировала скандал на борту самолёта: "Вчера вышла из тюрьмы"
Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой
Шоу-бизнес
Фирсов признался, что виновен в смерти Легкоступовой
Происшествия
Умер от последствий COVID-19 актёр Владимир Поночевный
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Приехавший в РФ Панин пожалел о своём возвращении на родину
Мир. Новости мира
Министр обороны Латвии: русские выдержат то, что мы позволить себе не можем
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Аграрный сектор
Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников