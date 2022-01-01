В Госдуме пригрозили хоккеистам наказанием за непотребства

Появилась информация, что нетрезвых российских хоккеистов сняли с рейса из Калгари во Франкфурт. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о скандале.

Распространились сведения, что после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею спортсмены российской сборной неподобающим образом вели себя на борту самолёта.

Представители Госдумы надеются, что скандальная информация не подтвердится.

"Члены национальной команды — лицо страны на международных играх. Мы всей Россией переживали, что отменили молодежный чемпионат мира по хоккею, а они так себя ведут. Если это так, согласно требованиям авиакомпании они будут наказаны", — цитирует слова Свищева журналист "Спорт-Эеспресс" Микеле Антонов.

Депутат уверен, что никаких поблажек для хоккеистов не должно быть, поэтому спортсмены, в случае выявления их вины, понесут заслуженное наказание.

"Правила для всех едины: для хоккеистов, фигуристов, летчиков. Вести себя надо, в обязательном порядке соблюдая правила авиакомпании", — отметил Свищев.

Представитель правительства отметил, что разбираться в происшедшем будут в Федерации хоккея России.

"Там серьезное руководство. Они должны разобраться, а потом применять санкции и всё остальное", — сказал депутат.

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