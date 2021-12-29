Американской команде "молодёжки" на МЧМ-2022 засчитали техническое поражение из-за коронавируса.
По сообщению тренера, в сборной заболели два игрока.
"Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022", — говорится на официальной странице сборной США в Тwitter.
Сегодняшний матч между Швейцарией и США отменили. Отметим, что первого января американцы должны были встретиться на льду с российской сборной. Состоится ли игра в виду новых обстоятельств, пока неизвестно.
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