Команде США засчитали техпоражение на МЧМ-2022 из-за COVID-19

Американской команде "молодёжки" на МЧМ-2022 засчитали техническое поражение из-за коронавируса.

По сообщению тренера, в сборной заболели два игрока.

"Мы глубоко разочарованы, особенно наши хоккеисты. Нам приходится иметь дело с постоянно меняющейся обстановкой, и это всегда стимулирует. Мы следовали протоколам с самого начала. Мы сделаем всё, чтобы сохранить для наших игроков возможность продолжить выступление на молодёжном чемпионате мира — 2022", — говорится на официальной странице сборной США в Тwitter.

Сегодняшний матч между Швейцарией и США отменили. Отметим, что первого января американцы должны были встретиться на льду с российской сборной. Состоится ли игра в виду новых обстоятельств, пока неизвестно.