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Мичков пошёл по стопам Овечкина на МЧМ-2022: звёздный хет-трик "молодёжки"

Спорт

Во втором матче молодёжного чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии, отличился юный нападающий Матвей Мичков и отправил шайбу в ворота соперника. Всего за МЧМ-2022 у восходящей звезды российского спорта на льду в копилке хет-трик за два матча. 

Российские фанаты не могли не отметить, что с таким же результатом стартовал Александр Овечкин в 2003 году.

За две игры он отправил три шайбы в ворота оппонентов. Всего за турнир, тогда ещё юной звезде хоккея, удалось забить шесть голов. 

Ранее Pravda.Ru писала о первой победе на турнире МЧМ-2022 российской сборной над командой Швейцарии. Спортсмены из России открыли счёт на 8 минуте матча, отправив в ворота соперников шайбу. По итогам игры нашим хоккеистам удалось обыграть швейцарцев со счётом 4:2

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Россия - Швейцария. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022. Лучшие моменты
Автор: Екатерина Широкова
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