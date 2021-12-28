Во втором матче молодёжного чемпионата мира по хоккею против сборной Швейцарии, отличился юный нападающий Матвей Мичков и отправил шайбу в ворота соперника. Всего за МЧМ-2022 у восходящей звезды российского спорта на льду в копилке хет-трик за два матча.
Российские фанаты не могли не отметить, что с таким же результатом стартовал Александр Овечкин в 2003 году.
За две игры он отправил три шайбы в ворота оппонентов. Всего за турнир, тогда ещё юной звезде хоккея, удалось забить шесть голов.
Ранее Pravda.Ru писала о первой победе на турнире МЧМ-2022 российской сборной над командой Швейцарии. Спортсмены из России открыли счёт на 8 минуте матча, отправив в ворота соперников шайбу. По итогам игры нашим хоккеистам удалось обыграть швейцарцев со счётом 4:2.
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