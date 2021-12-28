Тренер команды Швейцарии объяснил проигрыш на МЧМ-2022 "невыгодным положением"

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марко Байер пояснил, почему его команда проиграла россиянам. По словам наставника, поражение случилось из-за "невыгодного положения" швейцарцев.

Байер подчеркнул, что до чемпионата его команда не играла и вышла на турнир без "подготовки". Кроме того, по словам тренера, площадка отличалась от привычной хоккеистам "коробки".

"Отсутствие игр перед турниром — не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступают в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть", — цитирует Байера "Чемпионат".

Тренер отметил, что всё же по ходу матча он увидел существенный прогресс в игре своей команды, несмотря на поражение.

Ранее Pravda. Ru писала о первой победе российской хоккейной "молодёжки" на МЧМ-2022. Хоккеистам из России удалось обыграть швейцарцев со счётом 4:2.

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