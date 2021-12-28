EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Погиб один член экипажа экстренно севшего вертолёта в Удмуртии
Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%
21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"
НАСА наняло богословов для подготовки к встрече с инопланетянами
Молдавского президента не пригласили на саммит глав СНГ в Петербург
В Раде пригрозили Кадырову судом и рассказали, почему Зеленский молчит
Набиуллина: Центробанк не будет контролировать переводы физлиц
Японские военные учились отражать иностранные вторжения на спорные острова

Тренер команды Швейцарии объяснил проигрыш на МЧМ-2022 "невыгодным положением"

Спорт

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марко Байер пояснил, почему его команда проиграла россиянам. По словам наставника, поражение случилось из-за "невыгодного положения" швейцарцев.

Тренер команды Швейцарии объяснил проигрыш на МЧМ-2022 "невыгодным положением"

Байер подчеркнул, что до чемпионата его команда не играла и вышла на турнир без "подготовки". Кроме того, по словам тренера, площадка отличалась от привычной хоккеистам "коробки".

"Отсутствие игр перед турниром — не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступают в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть", — цитирует Байера "Чемпионат".

Тренер отметил, что всё же по ходу матча он увидел существенный прогресс в игре своей команды, несмотря на поражение.

Ранее Pravda. Ru писала о первой победе российской хоккейной "молодёжки" на МЧМ-2022. Хоккеистам из России удалось обыграть швейцарцев со счётом 4:2.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия - Швеция. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022. Полная видеозапись матча
Автор: Екатерина Широкова
Последние материалы
Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%
21-летний россиянин 11 лет проведёт в белорусской тюрьме за экстремизм
Жириновский предложил включить новогодние каникулы в отпуск: "Сами выберут"
НАСА наняло богословов для подготовки к встрече с инопланетянами
Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире
Молдавского президента не пригласили на саммит глав СНГ в Петербург
В Раде пригрозили Кадырову судом и рассказали, почему Зеленский молчит
Набиуллина: Центробанк не будет контролировать переводы физлиц
Японские военные учились отражать иностранные вторжения на спорные острова
Песков рассказал о планах Кремля на "тело Ленина"
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
В Польше рассказали, что может "напугать Путина"
Мир. Новости мира
В Польше рассказали, что может "напугать Путина"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников