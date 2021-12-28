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Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире

Спорт

В Ред-Дире Канада на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022. Российская команда обыграла Швейцарию, пропустив ворота лишь две шайбы. 

Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире

Подопечные тренера Сергея Зубова сумели забить в ворота противника четыре шайбы и "вырвать" первую победу на турнире со счётом 4:2

Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, ему удалось отразить 15 из 17 попыток соперников направить шайбу в ворота российской команды. На 8 минуты матча счёт открыл Данила Юров (1+1), позже ещё трое игроков привели Россию к победе: 

  • Дмитрий Злодеев,
  • Павел Тютнев,
  • Матвей Мичков

К слову, в активе 17-летнего Мичкова, дебютанта в МЧМ, накопилось три заброшенные шайбы в двух матчах, пишет "Чемпионат". 

Соперники же смогли отразить 28 сейвов после 32 попыток забить гол в швейцарские ворота. 

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Россия - Швеция. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022. Лучшие моменты
Автор: Екатерина Широкова
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