Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022: первая победа на турнире

В Ред-Дире Канада на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022. Российская команда обыграла Швейцарию, пропустив ворота лишь две шайбы.

Подопечные тренера Сергея Зубова сумели забить в ворота противника четыре шайбы и "вырвать" первую победу на турнире со счётом 4:2.

Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, ему удалось отразить 15 из 17 попыток соперников направить шайбу в ворота российской команды. На 8 минуты матча счёт открыл Данила Юров (1+1), позже ещё трое игроков привели Россию к победе:

Дмитрий Злодеев,

Павел Тютнев,

Матвей Мичков.

К слову, в активе 17-летнего Мичкова, дебютанта в МЧМ, накопилось три заброшенные шайбы в двух матчах, пишет "Чемпионат".

Соперники же смогли отразить 28 сейвов после 32 попыток забить гол в швейцарские ворота.

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