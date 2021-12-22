Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР

Бывший премьер-министр Финляндии нарвался на порцию хейтинга из-за своего возмущения формой сборной России по хоккею.

Сборная России по хоккею в форме СССР

Призрак СССР

Идеологическая парадигма, призванная отождествить Российскую Федерацию с Советским Союзом, достигла и спорта. Пробным шаром было наименование сборной страны по хоккею "Красной машиной". Вероятно, кто-то посчитал, что, как "корабль" назовёшь, так он и поплывёт — сразу же появятся новые Харламовы, Третьяки, Крутовы, Ларионовы и Фетисовы.

Подобные лайфхаки иногда практиковались во времена СССР и напоминают советский тюнинг, когда на "Жигули" и "Волги" лепили значки "Мерседеса", видимо, полагая, что от декора зависят мощность, комфорт и скорость автомобиля.

Выходы сборной России по хоккею в форме с надписью "СССР" на матчи кубка "Первого канала" кого-то удивили, кого-то восхитили, а кого-то и огорчили до глубины души. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб поделился своими впечатлениями в Twitter:

"Я удивлён и разочарован тем, что России разрешили играть в форме CCCP. Эта комбинация букв символизирует режим, убивший миллионы невинных людей".

Политик назвал подобный креатив оскорбительным и не относящимся к спорту. Стубб также заметил, что не так важно, что сборная Финляндии одолела хоккеистов с надписью "СССР" на униформе:

"Гораздо важнее, что этими буквами были жестоко аннексированы страны хоккейной семьи".

Эхо "Зимней войны"

Финляндия

Александр Стубб, вероятно, говорит не только о советизации стран Восточной Европы после Второй мировой войны и подавлении попыток в этих странах свергнуть существовавшие тогда коммунистические режимы, но и о трагедии 1939-1940 годов — советско-финской войне, которую ещё называют "Зимней".

Стоит напомнить, что СССР, разумеется, самая мирная держава, был исключён из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. После подписания по окончании войны Московского мирного договора в состав Советского Союза перешло 11% территории Финляндии.

Выборг, второй по величине город страны, также отошёл СССР. Финские власти эвакуировали с отторгнутых территорий вглубь страны, по некоторым данным, порядка 430 тысяч своих соотечественников.

По идее, и в нынешней России не должны вызывать бурного восторга потери Красной армии в "Зимней войне". Приводится неутешительная статистика на основе донесений из частей РККА на 15.03.1940:

раненых, больных, обмороженных — 248090;

убито и умерло на этапах санитарной эвакуации — 65384;

умерло в госпиталях — 15921;

пропало без вести — 14043;

всего безвозвратных потерь — 95 348.

Жительница Финляндии, которой уже за 80, вспоминала спешную эвакуацию из Выборга, своего родного города. Ей с мамой пришлось бросить всё и бежать от наступающей Красной армии. Пожилая женщина всю жизнь вспоминает те события, которые перевернули жизнь её семьи. Брошенные куклы в опустевшем доме до сих пор стоят перед её глазами.

Вероятно, события "Зимней войны" в недалёком будущем настоятельно предложат называть "возвращением Выборга в родную гавань", придерживаясь версии сталинского режима о причинах вооружённого противостояния с Финляндией. Примерно, как и пакт Молотова-Риббентропа с его секретным протоколом вместо "не отвечающего интересам советского народа" стали называть "дипломатическим успехом".

Суровый ответ на "бодягу"

Форма сборной России по хоккею с надписью СССР

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал критическую оценку суждениям Александра Стубба, который, по мнению хоккеиста, неправ:

"В последнее время финны только пакости и делают. Они на одном курсе с Америкой. Тема СССР их сейчас даже не волнует… Ну а чего, они там задницу лижут одной стране".

Тем не менее, ни свидетельств "зализа", ни перечня "пакостей" Финляндии в отношении России Кожевников так и не представил.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев также не прошёл мимо высказываний Александра Стубба. Единоросс отказался считать экипировку хоккейной сборной оскорбительным жестом в адрес Финляндии:

"Можно долго рассуждать о бодяге этого бывшего премьер-министра. Стоит напомнить, что Финляндия появилась как государство благодаря руководителю СССР Ульянову-Ленину".

Это ничего, что СССР был создан в 1922 году, а независимость Финляндии была признана в 1917-м, когда и выбор у вождя мирового пролетариата был невелик. Империя распадалась после самодержавной стабильности и получить в Петрограде полки "бело-финнов" большевикам было совсем не с руки. Разумеется, депутату виднее насчёт "исторической правды".

Тень товарища Сталина

Иосиф Сталин

Занятно, что практически те же политики, которые периодически рвут информационное пространство децибелами с призывами избавить спорт от политизации, на голубом глазу участвуют в идеологических перфомансах отечественного агитпропа.

Фильтрация истории советского периода дошла до того, что того и гляди с тем же азартом, с которым последний год возводили памятники Александру Невскому, наводнят страну монументами товарищу Сталину. Даже очередным звоночком не получается назвать заявление министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова:

"Важная дата сегодня (день рождения Иосифа Сталина — Прим. ред.). Великий политический и государственный деятель. В период его правления было много сделано для развития промышленности".

Выходит, не важно, какой ценой было достигнуто это развитие. Об этом необязательно теперь напоминать, чтобы не портить картинку насаждаемого агитпропом образа советского Рая. Вот и председатель Госдумы Вячеслав Володин не преминул добавить к словам Дениса Мантурова, что Иосифа Сталина следует помнить как "человека труда".

А так называемого "человека труда" у нас после поправок защищает конституция страны. Если отнести товарища Сталина и к ветеранам ВОВ, то теперь, по идее, "отца народов" следует поминать лишь добрым словом.

Когда кто-либо за пределами России даёт оценки событиям прошлого, отечественные политики буквально на уши встают, если суждения не вписываются в идеологические рамки так называемой "исторической правды". Другим же народам, которых буквально трясёт от исторической памяти, связанной с СССР, не подобает возмущаться и вслух говорить об этом.

Форма хоккеистов, вероятно, всего лишь штрих к возможному грядущему политическому тюнингу Российской Федерации. Раз так активно пестуется отождествление России с СССР, то и не стоит удивляться отношению к стране, как носителю грехов тоталитарного режима и перспективной угрозе.

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