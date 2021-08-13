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Автор Любовь Степушова

Как в России будут повышать уровень спорта высоких достижений

Спорт

Проблему легионеров в российских сборных и невозможность для талантливых ребят из-за этого пробиться в национальные команды в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru Любовь Степушова обсудила с членом Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Маратом Бариевым.

Как в России будут повышать уровень спорта высоких достижений

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— Когда в футболе шесть человек — практически полкоманды — легионеров, а в баскетболе вообще на площадке один-два наших игрока, возникает вопрос: мальчишки будут заниматься этими видами спорта, когда понимают, что им не пробиться в национальную команду?

Почему у нас так много легионеров? Почему это не запретить вообще? Пусть один легионер, почему так много их?

— Проблема легионеров есть, но она не единственная и не самая важная. Вот, я вам скажу, в водном поло, в хоккее на траве легионеров практически нет у нас, но, тем не менее, результативность не растёт. Я сам сторонник, наоборот, открытия, то есть снятия запретов за легионеров, потому что я считаю, что в условиях, когда вот мы ограничиваем количество легионеров и гарантируем местным игрокам, это снижает их мотивацию работать, крутиться, повышать своё мастерство, потому что они считают, что им место забронировано в команде, в клубе, и зачем упираться ещё лишний раз?

Проблема эта есть. И Министерство спорта проблемой легионеров будет заниматься.

Но, к сожалению, это не единственная проблема игроков, которые не могут показать себя.

— А почему в Советском Союзе у нас всё было хорошо? Вот в Олимпиаде 2000 года — 34 медали золотых, и игровой спорт мы выиграли. Футбол мы выиграли, по-моему, в 1988-м.

Мы выигрывали водное поло, баскетбол. Сейчас это кажется вообще какой-то мечтой недостижимой.

Что такого было в Советском Союзе, чего нет сейчас, в командных видах спорта?

— Тогда была другая страна, и принципы подготовки, другие типы организации были.

Сейчас уже к той же методике не перейдёшь, потому что жизнь другая. И спортсмены практически круглый год были в команде, жили отдельно, были на сборах. Сейчас это уже никого не устроит — ни спортсменов, ни их семьи.

Но надо переходить и осваивать новые методики. Играют же наши волейболистки, играют же наши гандболистки на мировом уровне.

У нас есть хороший пример — хоккеисты. Тут большого секрета, я считаю, нет. Нужна дружная команда, взаимопонимание со стороны Федерации, Министерства, Комитета. И при такой чёткой работе результаты могут быть получены, ещё раз говорю, отдельные виды спорта нам это подтверждают.

Развитие детского спорта

Дети спорт
 

— Я читала, в Казахстане тоже сейчас обсуждают, у них совсем там плохо всё. Там восемь бронзовых медалей, какое-то 86-е место. И говорят так: "Вот мы вкладываем деньги в конкретных спортсменов, а они нам никаких золотых медалей не приносят. Давайте вкладывать в развитие детского спорта, чтобы оттуда поднимались молодые люди, которые будут выигрывать".

А у нас есть подобные мысли?

— Без развития детского спорта и выискивания среди детей будущих перспективных талантов не будет у нас олимпийского уровня и не будет у нас Олимпиады.

У нас в стране в последние годы, надо признать это, делается очень много для развития детского и массового спорта, развивается спортивная инфраструктура, построено несколько тысяч спортивных объектов.

Все ваши зрители, слушатели и читатели могут подтвердить, что в их регионах идёт развитие спорта — где-то лучше, где-то хуже, но открываются новые объекты. Это основа основ.

Но в Казахстане, видимо, немного упустили этот момент, подправят. Казахстан на прошлых играх выступил очень хорошо.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы легионеры марат бариев детский спорт
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