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Посол РФ в Анкаре: десятки россиян умерли от коронавируса после Турции

Общество

1,5 тысячи российских граждан заразились коронавирусом в Турции за последние два туристических сезона. Скончались не менее 40 россиян. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.  

Посол РФ в Анкаре: десятки россиян умерли от коронавируса после Турции

Как сообщает MK.RU, дипломат рассказал о "Системе "безопасного туризма". Это изоляция тех туристов, у которых положительный тест на коронавирус. Этот режим принес определенные плюсы, но избежать заболеваний российских туристов не получилось. 11 человек умерли в 2020 году, а остальные - в 2021-ом. 

Дипломат Ерхов советует туристам покупать медицинскую страховку для поездки в Турцию.  Если её нет, то лечение обойдется очень дорого. 

Ранее Pravda.Ru  писала, что Египет и Турция — основные направления путешествий россиян на Новый год. Также в списке популярных — Арабские Эмираты и Доминикана. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас открыто авиасообщение с 60 странами. Около 30 из них — туристические. Большинство из них — с ограничением и двухнедельными изоляциями.

 

 

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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