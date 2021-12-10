Эксперт туриндустрии рассказал, куда полетят россияне на Новый год

Египет и Турция — основные направления путешествий россиян на Новый год. Также в списке популярных — Арабские Эмираты и Доминикана.

Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, сейчас открыто авиасообщение с 60 странами. Около 30 из них — туристические. Большинство из них — с ограничением и двухнедельными изоляциями.

"Потоки на Новый Год — это прежде всего Египет, который стал более бюджетным по сравнению с октябрем. Турция, которая пытается себя позиционировать не только как рекреационное направление, но и культурно-познавательное (Стамбул), и у нее получается. Объединенные Арабские Эмираты. Из новых Доминикана добавилась с октября, она очень активна в "карибской тройке" с Кубой и Мексикой", — сказал Барзыкин.

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