Депутат Милонов призвал запретить отдых в Турции для россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что гражданам РФ нужно запретить летать в Турцию на отдых.

В беседе с Радио 1 парламентарий назвал Турцию "всемирной помойкой ковида" и "заразной ковид-клоакой". Он отметил, что запретил бы россиянам отдыхать в этой стране.

Милонов считает, что в России растёт заболеваемость коронавирусом из-за россиян, которые отдыхают на турецких курортах.

По словам депутата, граждане РФ заражаются COVID-19 в условиях турецкой антисанитарии и привозят заболевание домой.

"Запретить все полеты в Турцию на полгода, а лучше на год", — призвал Милонов.

В начале прошлого года, когда пандемия только начиналась, Милонов предлагал "Почте России" приостановить поставку посылок из китайских интернет-магазинов, чтобы прекратить "неконтролируемый бактериологический обмен" между РФ и Китаем.

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