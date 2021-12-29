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В Госдуме оценили мысль о возможном возвращении сметной казни в России

Общество

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал мысль о возможном возвращении смертной казни в России. По его мнению, есть преступники, по отношению к которым это будет справедливая и правильная мера.

В Госдуме оценили мысль о возможном возвращении сметной казни в России

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни в российскую правовую систему. Он уточнил, что фактически, посредством моратория в стране, высшую меру не запретили, а "заморозили".

"Очень грамотно и правильно в своей книге говорит председатель Конституционного суда Зорькин, о том, что пока есть умышленные убийства, то вероятность возврата смертной казни в обществе всегда будет поддерживаться. Я считаю, что с точки зрения справедливости, за такого рода преступления, как педофилы-убийцы, должна быть смертная казнь. Я считаю, что это правильная мера", — передаёт РИА Новости слова Хамзаева.

Pravda.Ru писала о том, как в Совфеде прокомментировали мысль о возвращении смертной казни. Глава конституционного комитета Андрей Клишас сказал, что этот вопрос скорее "нравственно-моральный", а не правовой.

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3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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