В Совфеде прокомментировали возможное возвращение смертной казни

Вопрос возвращения высшей меры наказания за тяжкие преступления скорее "нравственно-моральный", а не правовой, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

По словам главы комитета, здесь нужно определиться, готово ли общество нести ответственность, пусть и за преступника.

"Вопрос о смертной казни больше морально-нравственный чем правовой. Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет", — пояснил Клишас в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возвращение смертной казни в российскую правовую систему. Он уточнил, что фактически, посредством моратория в стране, высшую меру не запретили, а "заморозили".

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