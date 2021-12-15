Нарышкин рассказал, что является лучшим наказанием для предателей

По мнению главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, самым суровым наказанием для разведчиков, предавших свою родину и сослуживцев, является остаток жизни в постоянном страхе и мания преследования, которые усугубляются чувством вины. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Нарышкин утверждает, что кодекс российской Службы внешней разведки не предполагает уничтожение предателей, потому что российские разведчики иначе представляют себе "заслуженное возмездие".

"Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрёк на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъёмным грузом на совести. Доказательство тому — широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования", — объяснил свою точку зрения Нарышкин.

Ранее глава Службы внешней разведки обратился к главе ЦРУ Бернсу с предложением о сотрудничестве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.