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Политолог раскритиковал идею введения QR-кодов в общественных местах

Общество

Вакцинация от COVID-19 не должна стать основанием для разделения общества, заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков, комментируя Pravda.Ru законопроект о ведении QR-кодов в общественных местах.

Политолог раскритиковал идею введения QR-кодов в общественных местах

"Кто хочет — пусть прививается, кто не хочет — это его выбор. Но делать из этого способ разделения общества на чёрных и белых, на козлищ и агнцев — это запредельно. Мы говорим, в фашистской Германии были паспорта здоровья, и что теперь…", — отметил политолог.

По его словам, введение документов о вакцинации встречает протест во многих странах.

"Колоссальные митинги в Италии, во Франции против этого. Они столкнулись с реальной проблемой, потому что не получается так с наскока "Ужас! Ужас!" ввести тотальный контроль", — рассказал Крутаков.

Он подчеркнул, что вакцинацию нельзя делать "проблемой" общественной дискуссии.

"Это не должно быть проблемой общественной дискуссии, ещё раз говорю. Мы вот вакцинировались от оспы. Почему мы не носили QR-коды? Почему нам никто звёздочку на спину не нашивал?", — сказал политолог.

Законопроект о QR-кодах внесли в Госдуму в ноябре 2021 года. Документ обязывает россиян для посещения общественных мест предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании. Предполагается, что это требование будет действовать до июня 2022 года. В Госдуме сочли, что законопроект нуждается в доработке.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Наталия Красовская
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