Песков: нужно повысить уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

В России необходимо повысить уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в связи с угрозой распространения омикрон-штамма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Однозначно одно: нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть у нас сейчас",- цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

В связи с этим Песков выразил надежду на сознательность россиян в вопросе вакцинации и ревакцинации.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ достиг 60,4%.

Согласно сведениям вице-премьера, к 24 декабря в стране первым компонентом противокоронавирусных вакцин привились 77 876 905 человек, ещё 73 106 249 завершили иммунизацию.

По мнению президента РФ Владимира Путина, необходимый 80%-ный уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране может быть достигнут ко второму кварталу 2022 года.

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