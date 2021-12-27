Матвиенко назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ является стабильной, считает спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Нельзя сказать, что ситуация с COVID-19 безоблачная, но всё-таки она стабильная, как утверждают медики, эксперты", — цитирует сенатора РИА Новости.

По мнению Матвиенко, вакцинация от коронавируса, проводившаяся в стране в течение ноября-декабря, дала "очевидный" результат.

"Тем не менее, мы должны понимать, что пока ещё COVID-19 мы не победили", — отметила спикер Совфеда.

Она заявила о необходимости 100%-ной вакцинации россиян.

"Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100% вакцинация наших граждан", — заявила Матвиенко.

В связи с предстоящими новогодними каникулами сенатор напомнила об опасности завоза новых штаммов COVID-19 из-за рубежа.

"Нужно ещё раз обратиться к нашим гражданам, чтобы они все-таки взвесили, подумали, … что они могут вообще привезти откуда-то новые штаммы", — заявила спикер верхней палаты парламента, призвав провести Новый год в кругу семьи.

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