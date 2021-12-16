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В Госдуме сегодня рассмотрят закон о QR-кодах в общественных местах

Общество

В Госдуме сегодня, 16 декабря, рассмотрят закон о QR-кодах в общественных местах. Если его примут, то посещать массовые мероприятия, заведения общепита, культурные учреждения и торговые центры можно будет только по коду до 1 июня 2022 года.

В Госдуме сегодня рассмотрят закон о QR-кодах в общественных местах

QR-код выдают тем, кто поставил прививку от коронавируса, переболел или имеет медотвод. 

Ранее законопроект рассматривали региональные власти. В основном все одобрили подобные антикоронавирусные меры. В Томской, Кировской и Калининградской областях для поддержки инициативы не понадобилось обсуждение. Однако в Северной Осетии, Челябинской и Астраханской областях возникли скандалы. В последнем регионе члены общественной палаты раскритиковали закон, так как он вызывает коррупцию и противоречит Конституции.

Второй законопроект – о предъявлении кода в самолете или поезде – ранее сняли с рассмотрения для доработки.

В некоторых регионах России начали смягчать ограничительные меры. В Пензенской, Калужской и Липецкой областях  разрешили проводить новогодние утренники в образовательных учреждениях.

За прошедшие сутки в России выявили менее 28,5 тысячи инфицированных коронавирусом. 

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«QR-код не связан с медициной» - мнение эксперта
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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