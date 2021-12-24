Невзоров объяснил, для чего стулья привинтили к полу на п/к Путина

Александр Невзоров обратил внимание на прикрученные к полу стулья на пресс-конференции Путина. Журналист увидел в этом зловещий знак.

Невзоров обвёл красными кругами места крепления стульев для журналистов. Вдоль рядов были пущены некие длинные трубки, с помощью которых зафиксировали неподвижно ножки стульев.

Советский и российский репортёр по-своему расценил этот момент.

"Перед большой пресс-конференцией Путина, ФСО всю ночь, чертыхаясь привязывало стулья к полу. Чтобы пресса не расслаблялась и помнила, чем может закончиться вопрос не правильный или неаккуратный. Напомню: крепление стула к полу — обязательный атрибут помещения для допросов", — написал Невзоров в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики нашли более простое объяснение таким мерам.

"Да ладно, это чтоб не двигали, дистанцию соблюдали", — объяснили в Сети.

Фантазия у фолловеров, тем не менее, разыгралась, и они стали выдвигать свои версии.

"А по креплению пускают электрический ток в случае неполиткорректного вопроса? Хотя, наверное, многие "журналисты" из этого собрания вполне этого заслуживают", — поупражнялись в остроумии интернет-пользователи.

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