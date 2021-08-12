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Александр Невзоров прокомментировал нападение православного активиста

Происшествия

В Санкт-Петербурге православный активист напал на журналиста Александра Невзорова во время его автограф-сессии после эфира "Невзоровских сред". Журналисты Телеканала "360" побеседовали с пострадавшим.

Александр Невзоров прокомментировал нападение православного активиста

Активист ударил Александра Невзорова по щеке и приказал перестать позорить православную веру. Он отметил, что произошедшее не является нападением, действовал обычный религиозный фанатик, которого сразу обезвредили.

Журналист объяснил:

"Я, конечно, попросил его отпустить. Не имею к нему никаких претензий, никаких заявления на него писать не стал. Его просто отпустили. Оружия у него не заметил, не смотрел просто. Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, чёрт возьми. Дело житейское".

Александр Невзоров — советский и российский репортёр, публицист. Он создал легендарную программу "600 секунд" в конце 1980-х годов. Среди его документальных фильмов:

  • "Лошадь распятая и воскресшая",
  • "Так жить нельзя",
  • "Манежное лошадиное чтение",
  • "Лошадиная энциклопедия".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
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