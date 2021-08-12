Александр Невзоров последовал евангельской заповеди о любви к ближнему и подставил левую щёку, когда его ударили по правой. Знаменитый журналист с христианским милосердием отнёсся к человеку, который внезапно набросился на него.
Инцидент произошёл 11 августа. Александр Невзоров раздавал поклонникам автографы, когда к нему подошёл молодой человек и ударил журналиста по щеке.
"Хватит оскорблять чувства верующих!" — сказал нападающий.
Охрана тут же отстранила агрессивного парня.
Невзоров отнёсся к инциденту со стоическим спокойствием. Александр Глебович спокойно взирал на православного активиста.
Скоро журналист встретился со своим обидчиком в присутствии стражей правопорядка.
Молодой человек стал объяснять, что ему нестерпимо слышать оскорбления в адрес православной религии.
Невзоров проявил по отношению к нападавшему поистине христианское милосердие. Журналист процитировал слова Библии.
"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить", — сказал Александр Глебович.
Стражи правопорядка, однако, попросили Невзорова перейти ближе к сути вопроса.
Журналист повиновался и попросил не наказывать парня за его проступок, отказываясь писать заявление в полицию.
Видео со встречи Невзоров опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
"Христианская злоба — как она есть", — подписал он кадры.
Подписчики были восхищены благородным поступком журналиста.
"То чувство, когда атеист поступает более по-христиански, чем верующий";
"В Невзорове бога больше чем в этих мнимых верующих";
"Святой атеист";
"Да уж, человек не обременён интеллектом. Отстаивает чувства виртуальных верующих и нападает на человека, который ему в отцы годится! А Александр Глебович, конечно, красавчик", — комментировали видео фолловеры.
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