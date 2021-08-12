Невзоров помиловал христианского активиста, который дал ему "леща"

Александр Невзоров последовал евангельской заповеди о любви к ближнему и подставил левую щёку, когда его ударили по правой. Знаменитый журналист с христианским милосердием отнёсся к человеку, который внезапно набросился на него.

НАПАДЕНИЕ НА НЕВЗОРОВА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕРУЮЩИЙ УДАРИЛ АЛЕКСАНДРА НЕВЗОРОВА 11.08.2021

Инцидент произошёл 11 августа. Александр Невзоров раздавал поклонникам автографы, когда к нему подошёл молодой человек и ударил журналиста по щеке.

"Хватит оскорблять чувства верующих!" — сказал нападающий.

Охрана тут же отстранила агрессивного парня.

Невзоров отнёсся к инциденту со стоическим спокойствием. Александр Глебович спокойно взирал на православного активиста.

Скоро журналист встретился со своим обидчиком в присутствии стражей правопорядка.

Молодой человек стал объяснять, что ему нестерпимо слышать оскорбления в адрес православной религии.

Невзоров проявил по отношению к нападавшему поистине христианское милосердие. Журналист процитировал слова Библии.

"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить", — сказал Александр Глебович.

Стражи правопорядка, однако, попросили Невзорова перейти ближе к сути вопроса.

Журналист повиновался и попросил не наказывать парня за его проступок, отказываясь писать заявление в полицию.

Видео со встречи Невзоров опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

"Христианская злоба — как она есть", — подписал он кадры.

Подписчики были восхищены благородным поступком журналиста.

"То чувство, когда атеист поступает более по-христиански, чем верующий"; "В Невзорове бога больше чем в этих мнимых верующих"; "Святой атеист"; "Да уж, человек не обременён интеллектом. Отстаивает чувства виртуальных верующих и нападает на человека, который ему в отцы годится! А Александр Глебович, конечно, красавчик", — комментировали видео фолловеры.