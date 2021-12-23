Путин оценил темпы восстановления экономики после пандемии

В четверг, 23 декабря, началась 17-я большая пресс-конференция Владимира Путина. Первый вопрос, заданный главе государства, касался уровня экономики России во время пандемии. Президент ответил, что российская экономика восстанавливается намного быстрее, чем в других странах.

"Уровень спада составил 3% и мы восстановились быстрее, чем другие страны. Рост ВВП — 4,5% ожидается, промышленное производство — 5%", — сказал Путин.

Также глава страны отметил про уровень урожая зерновых: он в этом году меньше, чем в прошлом году, но страна может не только обеспечить себя, но и сохранить экспорт.

"Хорошие очень показатели в стройке, 90 миллионов квадратных метров — впервые такой результат достигнут в России. Хочу поздравить с этим результатом строителей", — сказал президент.

Также он отметил, что в России растёт среднемесячная зарплата — на 4,1%. Понижается уровень безработицы, но в некоторых сферах, например, в строительстве — кадров не хватает.

Сальдо торгового баланса — 184 миллиарда рублей. Государственный внешний долг чуть-чуть сократился — где-то 4%.

"Какие ещё важные показатели — международные резервы подросли — 625,5. Всё это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике. В целом работа правительства и ЦБ заслуживает удовлетворительной оценки", — сказал Путин.

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