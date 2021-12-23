Журналистов обработают частицами серебра перед пресс-конференцией президента

Журналистов обработают частицами серебра перед ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина. Это сделают в целях обеспечения эпидемиологической безопасности.

При подготовке этого масштабного мероприятия были учтены необходимые меры профилактики распространения коронавируса, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Созданы все условия, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, а также всем представителям СМИ раздадут маски, заметила она.

Пресс-секретарь рассказала о приборе, который будет обрабатывать частицами серебра всех входящих журналистов на пресс-конференцию и обеспечивать таким образом дополнительную защиту её участников.

"Это абсолютно безопасно, наоборот, я бы сказала, это даже полезно", — передаёт ТАСС её слова.

Ежегодная большая пресс-конференция Путина, уже 17-я, пройдёт сегодня, 23 декабря в 12:00 мск в эфире и на сайте Первого канала. Количество приглашённых журналистов сократили в два раза из-за противоковидных ограничений.

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